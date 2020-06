Cristoiu nu vede intamplatoare pozele cu Orban fumand. „PSD depune moțiune cu binecuvantare de la Cotroceni”

Jurnalistul şi publicistul Ion Cristoiu afirmă că fotografiile în care apare Ludovic Orban încălcând legea nu sunt furnizate de cineva din anturajul premierului şi fac parte dintr-un plan “de frăgezire” a şefului Guvernului pentru a-l potoli sau pentru a pregăti debarcarea sa de la Palatul Victoria. Ion Cristoiu spune, în pastila sa de la „Gândurile […] The post Cristoiu nu vede întâmplătoare pozele cu Orban fumând. „PSD depune moțiune cu binecuvântare de la Cotroceni” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.