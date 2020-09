Criticile CE: Romania, unul din cele 7 state europene care testeaza pentru Covid dupa prioritați

Capacitățile de testare și resursele asociate acestora sunt esențiale pentru răspunsul la epidemia de COVID-19, subliniază Comisia Europeană în noile recomandări cu privire la pandemie. Comisia propune realizarea unei strategii comune la nivelul UE privind metodologiile de testare, menționând că, pe baza datelor actuale, probabilitatea de a fi testat poate diferi de până la 30 […] The post Criticile CE: România, unul din cele 7 state europene care testează pentru Covid după priorități appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.