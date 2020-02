Criza coronavirus in Romania: doua dosare penale pentru incalcarea carantinei și 137 de apeluri la 112 in 24 de ore

Până în acest moment nu există nici un cetățean român pentru care să fi fost confirmată infectarea cu virusul COVID – 19, a comunicat Grupul de comunicare strategică înființat la Ministerul de Interne. ”În cursul zilei de ieri, 25 februarie, au fost înregistrate două dosare penale privind infracţiunea de „zădărnicirea combaterii bolilor”, în cele două The post Criza coronavirus în România: două dosare penale pentru încălcarea carantinei și 137 de apeluri la 112 în 24 de ore appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.