Criza COVID-19 pana la toamna! Ministerul Sanatații pregatește preluarea totala a spitalelor din Romania

Guvernul a pregătit o ordonanță de urgență care țintește subordonarea totală a managementului sanitar din România, pe de o parte, și încadrarea de rezidenți și menținerea lor în activitate până la încheierea crizei, pe de alta parte, scrie medikatv.ro. Guvernul planuiește „prelungirea contractelor medicilor rezidenți după exirarea stării de urgență, dar nu mai devreme de The post Criză COVID-19 până la toamnă! Ministerul Sănătății pregătește preluarea totală a spitalelor din România appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.