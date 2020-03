Premierul britanic Boris Johnson a fost testat pozitiv pentru coronavirus şi se află în autoizolare, dar va continua să conducă eforturile guvernului de combatere a pandemiei. ”În ultimele 24 de ore, am dezvoltat simptome uşoare şi am fost testat pozitiv la coronavirus. Mă aflu acum în autoizolare, dar voi continua să conduc răspunsul guvernului prin The post Criza Covid-19: Premierul britanic Boris Johnson a fost testat pozitiv appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.