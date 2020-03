Criza de CORONAVIRUS se lasa cu NERVI: reprezentanta unei asociații ACUZA un secretar de stat ca BLOCHEAZA producția de biocide

Criza de generată de coronavius se lasă și cu acuzații. Carmen Uscatu de la Asociaţia ”Dăruieşte Viaţă”, reclamă că un secretar de stat din Ministerul Sănătăţii nu răspunde la telefon de trei zile. Uscatu susține că acesta e singura persoană care ar putea decide în privinţa producţiei de biocide. Uscatu face referire la tragedia din Colectiv, când autorităţile au susţinut că ”avem de toate”. ”Covid e Colectiv, dar la puterea a 10-a”, au transmis Oana Gheorghiu şi Carmen Uscatu.

Carmen Uscatu de la Asociaţia ”Dăruieşte Viaţă” are o postare pe Facebook intitulată ”jurnal de secretar de stat”.

”Andrei Baciu NU răspunde. Andrei Baciu e statul român şi statul român VREAU să ne apere. AZI. VINERI 20 MARTIE. la ora 17:07. Nu mâine. Colectiv e tragedia de care ne amintim cu toţii. Aţi aflat atunci că nu avem de toate, sau că avem de toate când vorbim de infecţii nozocomiale şi aveam nozocomiale şi pentru că fie lipseau biocidele din spitale, fie erau în concentraţii de sute de ori mai mici. O tragedie.Covid e Colectiv, dar la puterea a 10-a. E pandemia care ne-a dat viaţa peste cap, care ne arată că de fapt noi, oamenii, nu avem niciun control asupra vieţii noastre. Am pus pe hold planurile noastre: facem un spital şi schimbăm faţa sistemului medical românesc. Acum nu ne putem gândi decât cum să ne pregătim ca ţară ca să suferim cât mai puţin, ca să ne salvăm cât mai mulţi”, a scris, vineri, pe Facebook Carmen Uscatu.

Aceasta a precizat că, în contextul actual s-a gândit la nevoie de dezinfectanţi.

”Ieri am primit un telefon. Chimcomplex S.A. Borzesti are materie primă şi are pregătită linia de producţie să înceapă producţia de BIOCIDE: hipoclorit de sodiu. Sunt biocidele despre care World Health Organization (WHO) spune, în documentul din 3 martie «Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID-19 virus», că, în concentraţie de 0,5%, sunt bune pentru dezinfectarea suprafeţelor. Ar putea asigura necesarul la nivel naţional de biocide din spitale. o veste EXTRAORDINARĂ. Doar că la Ministerul Sănătăţii - România, la Institutul Naţional de Sănătate Publică, cei care ar trebui să spună: produceţi sau nu produceţi, e bun sau nu e bun nu răspunde nimeni. Am sunat şi eu la Andrei Baciu, secretarul de stat din minister, ce are obligaţia de a decide în privinţa biocidelor. Am sunat peste tot. Pare că am un interes? DA, chiar am. Vreau să văd dacă aceste biocide ar putea să ne salveze. Dacă nu, să o pot lua de la capăt cu căutările, cu găsirea altor soluţii. Ce face Andrei Baciu? Căci toţi colegii lui din minister spun la fel: Nu răspunde. De el depinde o ţară întreagă şi el nu răspunde. Nu de azi, ci din data de 17 martie (deci de 3 zile)”, a mai precizat Carmen Uscatu.

Repreentantele Asociaţiei au precizat că în continuare caută soluţii:

”Noi, la Daruieste Viata încercăm să facem achiziţii de echipamente medicale, am luat tot ce am găsit pe stoc, acum facem comenzi dar ne asigurăm că apelăm la firme de încredere. Orice am face ştim că incertitudinea e foarte mare. Noi, la Daruieste Viata încercăm să ne uităm ce am putea schimba la nivel de sistem, cum ar putea ideile noastre genera un impact la nivel naţional. ca să salvăm vieţi, ca să nu trimitem oamenii în spitalele despre care ştim că au puţine resurse, că medicii sunt cu mâinilie goale, că ventilatoarele sunt foarte puţine, că medicamentele ....”, au mai scris reprezentanţii Asociaţiei ”Dăruieşte Viaţa”.