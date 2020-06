Criza globala a educatiei se adanceste, cu scolile inchise de COVID. Iata cum stau lucrurile

Avand in vedere ca aproape 1,2 miliarde de elevi sunt in continuare afectati de inchiderea scolilor si se confrunta cu realitatile invatarii la distanta, intr-o perioada marcata de pandemia de COVID-19, UNICEF avertizeaza ca inegalitatile inerente in ceea ce priveste accesul la instrumente si tehnologie risca sa adanceasca criza globala a educatiei.