Criza in agricultura din Iasi. Salariile sunt mari, dar nimeni nu se angajeaza in zootehnie. Un vacar poate castiga si 4.000 de lei lunar

• Tot mai multi patroni din domeniul zootehnic duc lipsa de angajati • Multi dintre ei au nevoie pe perioada verii de angajati care sa duca vacile la pascut • Chiar daca platesc bani frumosi, nimeni nu vrea sa se angajeze ca vacar • "In fiecare an am aceeasi problema. Caut vacar, dar nu se baga nimeni la pasunat vacile", spune un fermier din Iasi In ultimele doua decenii, efectivele de bovine din judet au scazut cu aproape 50 la suta. De la peste 80.000 de capete in fermele in judet, acum sunt putin peste 50.000 de bovine. Cifrele sunt in scadere, mai ales ca fermierii au renuntat la vacile de lapte si cresc vaci doar pentru carne, aceasta tendinta fiind adoptata si de marii a ...