Criza in Republica Moldova. Președintele Igor Dodon, suspendat de Curtea Constituționala. Reacții internaționale

Curtea Constituţională a Republicii Moldova a decis suspendarea temporară a lui Igor Dodon din funcţia de preşedinte al ţării, în urma refuzului acestuia de a dizolva Parlamentul, conform unui comunicat emis duminică de Curtea Constituțională a Moldovei (CCM). Deputaţii moldoveni revin astăzi în şedinţă Parlamentară, după ce ieri deputaţii din PSRM şi blocul politic ACUM