Criza migranților: Italia investigheaza moartea unui adolescent din Coasta de Fildeș, ținut in carantina pe o nava de croaziera

Tânărul de 15 ani din Coasta de Fildeș a murit într-un spital după ce a fost evacuat de pe una dintre navele de croazieră unde autoritățile italiene păstrează migranții ca parte a eforturilor de limitare a răspândirii Covid-19, scrie presa internațională. Provocările crizei migranților europeni și modul în care aceasta este agravată de coronavirus ies […]