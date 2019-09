Criza MONDIALA a petrolului! Anuntul lui Donald Trump

Criza MONDIALA a petrolului google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Donald Trump a anuntat duminica ca autorizeaza utilizarea rezervelor de petrol ale U.S. Strategic Petroleum Reserve daca va fi cazul si in cantitatea de care este nevoie. “Ca urmare a atacurilor asupra Arabiei Saudite care ar putea avea impact asupra preturilor petrolului, am autorizat utilizarea petrolului din SPR, daca va fi necesar si intr-o cantitate suficienta pentru a mentine pietele bine aprovizionate”, a scris presedintele Trump intr-o postare pe Twitter, scrie Agerpres. “Am informat, de asemenea, toate agentiile implicate sa accelereze aprobarea conductelor petroliere din Texas si din alte state, aflate in prezent in proces de autorizare”, a m ...