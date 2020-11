Criza paturilor ATI se adancește dramatic, in ciuda asigurarilor date de Iohannis și Orban

Criza paturilor de Terapie Intensivă continuă să se adâncească, în ciuda asigurărilor date, în ultima săptămână, de autorități, în frunte cu Ludovic Orban și președintele Klaus Iohannis. Klaus Iohannis a vorbit, în urmă cu o săptămână, despre situaţia de la terapie intensivă în contextul înmulţirii cazurilor de infecţie cu coronavirus, care suprasolicită sistemul medical. „Am […] The post Criza paturilor ATI se adâncește dramatic, în ciuda asigurărilor date de Iohannis și Orban appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.