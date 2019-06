Criza politica in Grecia - Președintele a dizolvat Parlamentul

Preşedintele elen Prokopis Pavlopoulos a acceptat oficial luni dizolvarea parlamentului ţării şi convocarea de alegeri legislative anticipate, la cererea premierului Alexis Tsipras, transmite AFP potrivit Agerpres

'Cer dizolvarea parlamentului şi organizarea de alegeri naţionale', a declarat cu puţin timp în urmă premierul Tsipras, în biroul preşedintelui Pavlopoulos, care a dat curs solicitării, conform Constituţiei.



Mandatul lui Tsipras urma să se încheie în octombrie, dar 'o campanie prelungită de patru luni ar fi pus în pericol traiectoria liniştită a economiei', a explicat şeful guvernului, fără a menţiona data de 7 iulie pe care o anunţase anterior.



Decizia premierului de devansare a scrutinului legislativ a survenit în urma eşecul partidului său de stânga Syriza în alegerile europene şi în cele locale.



Potrivit rezultatelor oficiale, la alegerile pentru Parlamentul European, Syriza a obţinut 23,7% din voturi, în spatele Noii Democraţii (ND, dreapta), care a întrunit 33,1% din sufragii.



În turul al doilea al localelor, organizat pe 2 iunie, dreapta a ieşit învingătoare în 12 din cele 13 regiuni şi în cele mai mari două oraşe, Atena şi Salonic.



Un sondaj realizat de institutul Alpha-Metron Analysis arată Noua Democraţie pe primul loc în intenţiile de vot, cu 31,2%, înaintea Syriza, creditată cu 23,5%.



'În 2015, noi am preluat o ţară în pragul falimentului şi am reuşit să o scoatem în mod clar de pe marginea prăpastiei', a declarat Tspiras săptămâna trecută la televiziunea publică.



'Dar marea noastră greşeală a fost să nu ne dăm seama de oboseala poporului grec', a adăugat el.



Alexis Tsipras a preluat funcţia de prim-ministru la începutul lui 2015 şi a câştigat mandatul actual în urma alegerilor anticipate desfăşurate ulterior în acelaşi an.



Tsipras a trecut prin parlament reforme impopulare cerute de creditorii internaţionali ai Greciei şi a încheiat un acord cu Skopje privind schimbarea numelui ţării vecine în Macedonia de Nord, acord ce a pus capăt unei dispute diplomatice de aproape trei decenii.