CRIZA PROVOCATA DE CORONAVIRUS. Madridul folosește patinoarul din mall pe post de morga

Compania concesionară a complexului comercial și de divertisment “Palatul de Gheață”, din Madrid, și-a pus facilitățile la dispoziția autorităților pentru a găzdui cadavrele celor uciși de COVID-19, relatează cotidianul “El Pais”. Potrivit unui purtător de cuvânt al executivului regional, citat de “El Pais”, comunitatea din Madrid, prin Subdirecția Generală de Sănătate Publică, a avizat deja The post CRIZA PROVOCATĂ DE CORONAVIRUS. Madridul folosește patinoarul din mall pe post de morgă appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.