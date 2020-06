Criza sanitara ii face pe romani sa economiseasca mai mult: populatia, mai prudenta decat companiile

Romanii par a fi mai constienti de finantele lor personale in perioadele de criza. Grija zilei de maine se simte probabil mai pregnant in aceste momente, fapt ce se transforma, pe de o parte intr-un proces de reducere a cheltuielilor si pe de alta parte in altul de economisire. Conform statisticilor BNR soldul depozitelor neguvernamentale (banii economisiti de populatie si companii si plasati sub forma de depozite in banci) si-a continuat tendinta ascendenta in luna aprilie.