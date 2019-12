Cronologia tragediei care a indoliat Romania! Cum au murit patru salvatori in lacul Siutghiol din Mamaia. Cine are dosarul. Ce s-a mai intamplat de atunci

Supravieţuirea conştientă – 12 minute





Elicopterul achiziţionat de CJC

Aeronava nu îndeplinea condiţiile tehnice pentru a opera pe mare





Tragedia, anunţată la 112

Echipajele ISU au ajuns în aproximativ 15 minute

Gabriel Oprea şi Raed Arafat





Elicopterul s-a prăbuşit în lac, la 500 de metri de mal

Motorul primei bărci de salvare nu a pornit





Prima victimă recuperată din apă, dr. Laura Vizireanu



După 35 de minute se lansează la apă cea de a doua barcă cu motor a ISU Constanţa



A treia barcă cu motor



Copilotul Crăcănel Ginel-Claudiu, găsit lângă carlingă

Pilotul Cătuneanu Petre Corneliu, găsit la ora 23.50

Asistenta Gabriela Claudia Harton, găsită la ora 03.30



Cine a participat la operaţiunile de căutare-salvare

Toate elicopterele de tipul celui prăbuşit, oprite la sol

Șeful ISU Constanţa şi prefectul Radu Volcinschi, schimbaţi din funcţii

Ieri, 15 decembrie, s-au împlinit cinci ani de la accidentul aviatic din lacul Siutghiol, în care şi-au pierdut viaţa membrii echipajului elicopterului SMURD: pilotul cmdr., copilotul cpt. cmdr., mediculşi asistenta medicalăTragedia s-a produs chiar de ziua Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea”!Imediat după producerea tragediei, procurorii Secţiei Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au deschis un dosar de cercetare penală, pentru infracţiunile de ucidere din culpă, neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă, nerespectarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă.Pe data de 16 decembrie 2014, oficialii Ministerului Afacerilor Interne au arătat că elicopterul EC 135 din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne, aflat în serviciu la Punctul de Operare Aero-medicală Constanţa, a decolat de pe Aeroportul Mihail Kogălniceanu la ora 16.06, după realimentare, îndreptându-se către locul de staţionare, pe Aeroportul Tuzla, în condiţii meteo normale pentru zbor.Anterior, elicopterul realizase o misiune de salvare aero-medicală. Accidentul aviatic s-a produs în timp ce aeronava survola lacul Siutghiol. Respectivul lac are o lungime de 7,5 km, lăţime medie de 2,5 km, adâncime variabilă între 6-7 metri, fund acoperit de mâl, iar în ziua de 15 decembrie, temperatura apei era de 2 grade Celsius.Aceste date sunt importante în condiţiile în care, conform Manualului Internaţional de Căutare – Salvare şi a specificaţiilor din diagrama acestuia, în situaţia dată, supravieţuirea conştientă ar fi putut fi de cel mult 12 minute, iar supravieţuirea generală de cel mult 20 de minute, în apă la temperatura de 2 grade Celsius.În ceea ce priveşte elicopterul, acesta era în serviciu din iunie 2013, fiind achiziţionat de către Consiliul Judeţean Constanţa în cadrul Proiectului Transfrontalier cu finanţare europeană „Equipment to Save Our Lives”, în cadrul Programul Operaţional comun România-Bulgaria 2007-2013. Aeronava era în exploatare în cadrul Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne din 6 noiembrie 2014 şi realizase 188 ore de zbor. La data de 06.11.2014, a avut loc predarea-primirea aeronavei de la Consiliul Judeţean Constanţa către IGAv, iar inspecţia pentru înmatricularea aeronavei a avut loc în aceeaşi zi la sediul EUROCOPTER România. La data de 25.11.2014, aeronava a fost recepţionată la sol şi în zbor de către o comisie a IGAv, aeronava funcţionând normal. În aceeaşi zi, elicopterul s-a deplasat în zbor la Punctul de Operare Aero-medicală Constanţa.Aeronava nu îndeplinea condiţiile tehnice pentru a opera pe mare, nefiind dotată cu pilot automat şi baliză pentru semnalizare în caz de accident aviatic pe mare, ceea ce făcea inutilă utilizarea flotoarelor.Elicopterul avea la bord un echipaj format din:- Pilot: cmdr. Cătuneanu Petre Corneliu – cu o experienţă de 2.900 ore de zbor.- Copilot: cpt. cmdr. Crăcănel Ginel-Claudiu – cu o experienţă de 1.600 ore de zbor.- Medic: dr. Vizireanu Laura.- Asistent medical: Harton Gabriela.La ora 16,11, s-a primit primul apel la 112 care a anunţat că un elicopter SMURD s-a prăbuşit în lacul Siutghiol. Menţionăm că la orele 16,12 şi 16,14, s-au primit şi alte apeluri la 112 prin care a fost anunţată prăbuşirea unui elicopter SMURD în lacul Siutghiol. La ora 16,11, ISU Constanţa alertează forţele din subordine şi ordonă trimiterea la locul accidentului a acestora, concomitent cu raportarea la Centrul Operaţional de la nivelul IGSU, fiind luate măsuri conform procedurilor operaţionale pentru acest tip de eveniment.Conform procedurilor IGSU, timpii de reacţie pentru alertare sunt de 3 minute, iar viteza medie de deplasare a autospecialei la faţa locului este de 60 km/oră. Distanţa de la ISU Constanţa până la malul lacului este de 10 kilometri. Din cauza condiţiilor de trafic, echipajele ISU au ajuns la locul evenimentului în aproximativ 15 minute. În primă fază, la ora 16,12 s-au trimis la locul intervenţiei 2 autospeciale de intervenţie cu o barcă şi 10 subofiţeri de la Detaşamentul Constanţa, care au ajuns la ora 16,29. Concomitent au fost alertate echipajele medicale de urgenţă prespitalicească (ambulanţă şi SMURD). Conform procedurilor, timpii de ajungere la caz pentru echipajele de prim-ajutor sunt de 8 minute în mediul urban pentru 90% din cazuri şi de 12 minute în mediul rural pentru 75% din cazuri, iar pentru echipajele de urgenţă şi de terapie intensivă mobilă sunt de 15 minute în mediul urban pentru 90% din cazuri şi de 20 minute în mediul rural pentru 75% din cazuri.La ora 16.15, viceprim-ministrul pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne Gabriel Oprea, a activat Centrul Operaţional de Comandă al Ministerului Afacerilor Interne, precum şi Centrul Operaţional de Comandă al Guvernului. Totodată, vicepremierul Gabriel Oprea s-a deplasat la locul producerii accidentului şi a solicitat Secţiei Parchetelor Militare să trimită procurori militari criminalişti, pentru desfăşurarea cercetărilor. Informaţia despre producerea accidentului a fost comunicată şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, secretar de stat Raed Arafat, la ora 16.15. Viceprim-ministrul pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne a ajuns în jurul orei 18,00 la locul accidentului aviatic şi a dispus intensificarea măsurilor de căutare-salvare, dar şi de iluminare a locului accidentului. S-a folosit un elicopter de la Ministerul Apărării Naţionale şi altul de la Inspectoratul General pentru Aviaţie, ambele dotate cu proiectoare şi mijloace pentru iluminat.La ora 16,16, Centrul de Coordonare ROMATSA a fost informat prin intermediul sistemului unic de urgenţă 112 că aeronava s-a prăbuşit în lacul Siutghiol - Mamaia, la 500 de metri de mal. La ora 16,17, conform Regulamentului aprobat prin H.G. nr. 741/2008, a fost declanşată faza de căutare-salvare la nivelul Centrului de Coordonare SAR-ROMATSA. La ora 16,17, prima ambulanţă din cadrul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Constanţa a ajuns la locul accidentului.La ora 16,18, a fost alertată echipa de scafandri din cadrul Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Constanţa şi a Centrului de Antrenament al ISU Constanţa.La ora 16,20, Căpitănia Midia, care are în subordine Oficiul de Căpitănie Mamaia, a fost sesizat de o persoană că un elicopter s-a prăbuşit în lacul Siutghiol. La ora 16,25, aceasta a solicitat Agenţiei Române pentru Salvarea Victimelor Omeneşti pe Mare, respectiv conducătorului şalupei Jupiter, să se prezinte la ambarcaţiune pentru a participa la intervenţie. La ora 16,29, forţele ISU Constanţa au ajuns la ţărm şi au observat resturi ale aeronavei.La ora 16,30, ISU Constanţa prin Garda de Coastă - SCOMAR a anunţat Autoritatea Navală Română despre producerea evenimentului. La ora 16,31, după aproximativ 20 minute de la momentul alarmării, se lansează prima barcă pneumatică de 10 persoane pentru căutare-salvare a ISU - al cărei motor porneşte la sfoară şi nu la cheie. Motorul nu a pornit, dar barca a fost oricum utilizată în intervenţie cu ajutorul vâslelor. La ora 16,40, ISU Constanţa activează Planul de cooperare cu Ministerul Apărării Naţionale.La ora 16,45, este recuperată din apă prima victimă – dr. Vizireanu Laura – de către echipajul ISU din prima barcă; s-au început manevrele de resuscitare şi victima a fost transferată într-o barcă civilă cu motor, însoţită de un paramedic SMURD care a continuat manevrele de resuscitare până la preluarea pe mal de către echipajul de ambulanţă. Personalul ISU din prima barcă a rămas la faţa locului pentru a continua acţiunea de căutare-salvare.La ora 16,47, la 35 de minute de la anunţarea accidentului, se lansează la apă cea de a doua barcă cu motor a ISU Constanţa. La ora 16,49, a fost solicitată intervenţia echipei de scafandri a Centrului 39 Constanţa, aparţinând Ministerului Apărării Naţionale. La ora 16,50, şalupa Jupiter a Agenţiei Române pentru Salvarea Victimelor Omeneşti pe Mare a ajuns la locul accidentului, oferind sprijin în operaţiunea de căutare.La ora 16,54, a fost lansată la apă a treia barcă cu motor, pentru operaţiuni de căutare-salvare. La ora 17,07, se solicită scafandri de la Garda de Coastă, iar la ora 17,12, scafandrii de la ISU Constanţa încep căutarea victimelor. La ora 17,50, forţele Ministerului Apărării Naţionale intervin în sprijinul acţiunilor de căutare.La ora 18,30, Garda de Coastă aduce la faţa locului 2 ambarcaţiuni, 4 scafandri, 3 echipamente de vedere pe timp de noapte şi un sonar performant.La ora 21,18, este găsit de scafandri ISU Constanţa copilotul Crăcănel Ginel-Claudiu, la circa 10 metri dreapta de locul unde ulterior a fost găsită carlinga, imobilizat în scaunul elicopterului la adâncimea de 4 metri, în condiţii de vizibilitate redusă. La ora 21,30, copilotuleste adus la mal de către ISU Constanţa şi încep manevrele de resuscitare. La ora 21,47, copilotuleste transportat la UPU Constanţa, unde ajunge la ora 22,00, sunt continuate manevrele de resuscitare, iar la ora 01,30 este declarat decedat. La ora 22,00, este găsită carlinga elicopterului, la o adâncime de 4,4 metri pe un fund de apă mâlos.La ora 23,00, o echipă aparţinând Marine Research, cu ajutorul unei ambarcaţiuni de la Garda de Coastă a început căutările cu un sonar multi - undă. La ora 23,45, este declarat decesul primei victime recuperate, dr. Vizireanu Laura.La ora 23,50, este găsită a treia victimă, pilotul Cătuneanu Petre Corneliu, la aproximativ 10 metri de carlingă. La ora 00,35, pilotul Cătuneanu Petre Corneliu este adus în UPU, unde se declară decesul.La ora 03,30, este găsită cea de-a patra victimă, asistenta Harton Gabriela Claudia, prinsă în centură în carlinga epavei. La 04,10 este transportată la mal, preluată de ambulanţă, aplicându-se manevrele medicale specifice, iar la ora 04,30 este adusă la UPU, unde se declară decesul. La ora 04,10, se încheie operaţiunea de căutare - salvare şi se iau măsuri pentru conservarea locului faptei, în vederea continuării cercetării la faţa locului pe timpul zilei.- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Constanţa: 47 militari cu 15 autospeciale, 3 bărci de salvare şi 1 echipaj SMURD- Inspectoratul General de Aviaţie: 2 elicoptere MI 17, 1 elicopter EC 135, 1 autovehicul şi 16 militari- Ministerul Apărării Naţionale: 5 ofiţeri, 53 de subofiţeri scafandri cu 4 bărci cu 1 sonar, 1 elicopter IAR 330, precum şi personal auxiliar şi echipamente de sprijin logistic- Autoritatea Navală Română, prin Agenţia Română pentru Salvarea Vieţii Omeneşti pe Mare cu o şalupă „Jupiter”. Totodată, la mal au fost prezente 3 persoane din conducerea ANRGarda de Coastă – 11 poliţişti de frontieră, 5 autovehicule şi 2 ambarcaţiuni cu 4 scafandri, 3 echipamente de vedere pe timp de noapte şi 1 sonar.- Inspectoratul Judeţean de Poliţie Constanţa - 45 de poliţişti cu 15 autospeciale;Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Constanţa - 5 ofiţeri, 21 subofiţeri şi 3 autovehicule şi Gruparea de Jandarmi Mobilă Constanţa -2 ofiţeri, 23 subofiţeri şi 4 autovehiculeServiciul Judeţean de Ambulanţă Constanţa - 4 ambulanţe cu 12 persoane;Două societăţi comerciale, private care au sprijinit căutările cu o şalupă, 2 bărci, dintre care una cu sonar şi 5 scafandri.Ca măsură de siguranţă, în conformitate cu Instrucţiunea 155 din 21 februarie 2007, privind investigarea evenimentelor de aviaţie produse cu aeronave aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, toate cele nouă elicoptere, de tipul celui care s-a prăbuşit au fost oprite o perioadă la sol, până la stabilirea cauzelor accidentului.Pentru creşterea potenţialului operaţional la nivelul judeţului Constanţa şi întărirea mecanismelor de cooperare la nivelul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Constanţa, viceprim-ministru pentru securitate naţională, ministrul Afacerilor Interne Gabriel Oprea a dispus schimbarea din funcţie a şefului Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Constanţa, colonel Viorel Jianu, şi a propus primului-ministru schimbarea din funcţie a prefectului judeţului Constanţa, Radu Volcinschi, care era şi preşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă în cadrul Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă.