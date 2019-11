Cronologia unei bajbaieli: Plan de interventie pentru scoaterea cadavrelor din nava scufundata in Portul Midia, in bataia vantului

Iată cronologia evenimentelor de duminică până în prezent!

Planul de acţiune, „pe aripile vântului”

Despre Maria Trading SRL

Nefericitul eveniment s-a petrecut fix în ziua alegerilor prezidenţiale din România, dar asta nu scuză modul în care s-a gestionat situaţia. În cursul zilei de marţi, ministrul de interne,a dispus să îi trimită pe secretarulşi pe inspectorul general al IGSU,, la Portul Midia, pentru a supraveghea şi a gestiona modul în care autorităţile locale controlează situaţia.În duminica alegerilor, pe 24 noiembrie 2019, o navă cu 14.600 de oi la bord s-a scufundat în Portul Midia, din judeţul Constanţa. În cursul zilei de marţi, ministrul de interne, Marcel Vela, a dispus să îi trimită pe secretarul Raed Arafat şi pe inspectorul general IGSU, Dan Paul Iamandi, la Portul Midia, pentru a supraveghea şi gestiona modul în care autorităţile locale controlează situaţia.Astfel, amintim faptul că zi de zi, Prefectura Constanţa a organizat Comitete pentru Situaţii de Urgenţă, la care au participat structurile deconcentrate, iar un plan de acţiune nu a fost prezentat. Mai mult, în cursul zilei de marţi, la momentul prânzului Instituţia Prefectului preciza că nu are un plan concret de acţiune pentru incinerarea cadavrelor după ce vor fi scoase.Nava Queen Hind, sub pavilion Palau, de 3785 tdw, încărcată cu 14.600 de oi şi un echipaj de 22 de marinari de naţionalitate siriană, s-a scufundat parţial pe bordul drept, duminică dimineaţa, în bazinul Portului Midia, după ce a plecat de la chei.Aproximativ 14.500 de cadavre de oi ar trebui să fie incinerate. După cum au precizat reprezentanţii, la o medie de 47 de kilograme pe cap de ovină, ar însemna un total de 681 de tone de cadavre ce ar trebui incinerate, iar capacitatea incineratoarelor din zonă ar avea o medie de 100 de tone pe zi. Problema stă mai mult cu transportul acestora, nefiind clară modalitatea prin care se va face, după cum spun autorităţile locale, fiind necesare zeci, chiar sute de transporturi, în funcţie de cum vor fi scoase animalele., nava Queen Hind, cu peste 14.000 de oi se afla în pericol de scufundare. „Avem un apel 112 cu privire la faptul că, în Portul Midia, la cheiul de nord, o navă sub pavilion Palau, încărcată cu 14.600 de oi, s-a răsturnat pe o parte”, anunţa la momentul respectiv Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa. Nava a ajuns sâmbătă, 23 noiembrie, în Portul Midia, venind din Arabia Saudită, fiind programată pentru plecare cu încărcătura aferentă.Prefectul judeţului Constanţa, Dan Jeacă a convocat Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă la 13.15 pentru gestionarea situaţiei navei Queen Hind. Dan Jeacă susţine că membri echipajului au fost recuperaţi. O persoană a refuzat transportul la spital deşi se află în şoc hipotermic. Cauzele probabile ale înclinării a fost un banc de nisip, susţine reprezentatului Guvernului în teritoriu.Membri Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă au plecat spre Portul Midia, unde vor continua acolo şedinţa. Vor evalua situaţia de la faţa locului. Ședinţa are loc la Căpitănia Midia. Din comitet fac parte autorităţile portuare, ARSVOM, ISU, IPJ, Poliţia Transporturi şi Căpitania Navală.ISU Dobrogea a transmis că au ajuns şi echipaje de la Arsvom cu nava Hercules şi două şalupe. Se întind două rânduri de baraje antipoluare şi unul de forţă. Concomitent se încarcă pe şalupe ovinele vii cu forţe din cadrul tuturor armelor şi autorităţilor publice. Ulterior se va încerca reducerea unghiului de înclinare şi repunerea navei pe poziţie pentru a putea fi remorcată la chei. „32 de animale au fost salvate”, transmite ISU Dobrogea.Crescătorii de animale solicită o anchetă urgentă a instituţiilor responsabile şi pedepsirea celor vinovaţi de "dezastrul transportului maritim de animale vii din România”.Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a anunţat că se va întruni, acolo unde reprezentanţii autorităţilor şi şefii tuturor armelor vor stabili exact ce se va întâmpla cu animalele care vor fi evacuate de pe vapor, transmite ISU Dobrogea.Comitetul s-a întrunit, având pe ordinea de zi situaţia navei animalier Queen Hind, care s-a scufundat în cursul zile de duminică. La şedinţă participă prefectul judeţului Constanţa Dumitru Jeacă, colonelul Daniel Popa – şeful ISU Dobrogea, colonelul Constantin Dima – şeful Grupării Mobile de Jandarmi Constanţa, reprezentanţi ANR.„Azi începem descărcarea mărfii de la puntea superioară, după care, în limitele accesului, vom prelua animalele moarte. Acestea vor fi duse la cheiul la care au fost încărcate. De acolo, animalele moarte vor fi duse la incinerator. Vom verifica compartimentul de maşini şi vom acţiona cu pompe pentru a extrage apa. În funcţie de cum răspunde nava, după ce va fi descărcată, vom folosi remorcherele pentru a trage de bordul ridicat în asa fel ca sa putem aduce nava la o dană. Ulterior, în dană vom continua opreţiunea de descărcare a animalelor de pe navă“, au transmis reprezentanţii Căpităniei zonale Constanţa. „Ieri, am găsit pe navă mai multe butelii de oxigen şi acetilena, care prezentau pericol de explozie. Acestea au fost asigurate de ARSVOM. În prezent, nava este abandonată de căpitan“, au mai spus reprezentanţii Căpităniei zonale Constanţa.Daniela Șerban, directorul general al CN APM Constanţa SA, a declarat că azi urmează să se întâlnească cu armatorul pentru a se lua decizia de ranfluare a navei. „În primul rând trebuie scoase animalele şi marfa de pe punte, apoi specialiştii vor reuşi să pună nava pe poziţie si să o aducă în Dană. Dacă nu se vor scoate animalele moarte din navă, nu se poate face nimic. Cine coordonează activitatea, ar trebui să aibă în vedere acest lucru. Dacă nu se poate scoate nava de acolo, trebuie mărit şenalul cu 40 de metri, trebuie să facem dragaj de investiţi, ca să se poate face manevrele de ranfluare a navei în siguranţă“, a spus Daniela Șerban, directorul general al CN APM Constanţa SA.Directorul Gărzii de Coastă Constanţa, Laurenţiu Cicu, a precizat că echipajul nu este reţinut, insă Căpitănia Zonală Constanţa nu a eliberat marinarilor un permis de acces la uscat. Toţi cei 22 de marinari sirieni aflaţi la bordul vasului au fost au fost aduşi în siguranţă la mal şi doar 32 de ori din cele 14.600 au supravieţuit. De asemenea, şeful Gărzii de Coastă Constanţa, Laurenţiu Cicu, a declarat că niciunui membru de echipaj nu i se va permite să părăsească ţara fără acordul Căpităniei. Autorităţile române au întocmit un dosar penal care va fi depus la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa pentru neglijenţă în serviciu, blocarea şenalului navigabil şi punerea în pericol a siguranţei navigaţiei.Ministrul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, Lucian Bode, a dispus, la prima oră a dimineţii, prin ordin de ministru, iniţierea investigaţiei tehnice privind siguranţa şi constituirea comisiei de investigaţie. Totodată, ministrul Lucian Bode a semnat şi un ordin comun alături de ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Costel Alexe şi Csutak Nagy Laszlo, preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, pentru constituirea de echipe mixte care vor verifica modul în care au fost respectate prevederile legale privind încărcarea-descărcarea, îndeplinirea serviciilor de siguranţă maritimă, gradul de poluare, contaminarea apei în urma incidentului, respectarea condiţiilor de transport privind suprafaţa necesară îmbarcării, verificarea documentelor însoţitoare, dar şi alte elemente ce pot rezulta în urma investigaţiilor.ANSVSA a făcut precizări cu privire la încărcarea navei Queen Hind. În data 23.11.2019, sub supravegherea medicilor veterinari oficiali, a început îmbarcarea ovinelor pe vaporul Queen Hind, cu destinaţia Arabia Saudită, îmbarcarea finalizându-se în data 24.11.2019. Vaporul a fost autorizat sanitar-veterinar pentru transportul de animale vii de către DSVSA Constanţa, în luna martie 2019, pe baza evaluării realizate în conformitate cu prevederile legislaţiei UE şi naţionale în vigoare: Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2005, respectiv Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 16/2010, cu modificările şi completările ulterioare. S-a constatat că animalele erau clinic sănătoase şi apte pentru transport, iar densitatea prevăzută de legislaţie era respectată. Pe nava respectivă, cu o suprafaţă totală utilă dep, au fost îmbarcatede tineret ovin cu o greutate medie de. Precizăm ca spaţiul alocat pe cap de animal a fost cu 10% suplimentar faţă de cel prevăzut de legislaţia în vigoare. Acţiunea de salvare continuă, animalele care vor fi recuperate de pe vas vor fi cazate în acelaşi adăpost, urmând ca, după verificarea stării lor de sănătate, să fie transferate cu mijloace de transport rutier, la ferma de origine, aflată la 5 km distanţă.Subprefectul Ionuţ Done anunţă că momentan nu se poate interveni din cauza condiţiilor meteo nefavorabile. Oamenii sunt pregătiţi să intervină in orice moment, la fata locului. De asemenea, anunţă că urmează o şedinţă CJSU cu reprezentanţi de la nivelul structurilor centrale, după şedinţă vor fi comunicate măsurile dispuse în ceea ce priveşte situaţia de la navă. Presa nu era invitată. După intervenţia ministrului de interne, Marcel Vela, presa participă la şedinţă.Nava Queen Hind era înclinată cu 3 grade încă de când se afla la chei în Portul Midia - asta reiese din declaraţiile date autorităţilor portuare de către o parte a echipajului şi comandantul vasului - a declarat şeful Autorităţii Navale Române Alexandru Mezei prezent, la şedinţa Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. El a precizat că în momentul plecării din Port, comandantul navei a declarat autorităţilor că redresează vasul şi că nu are nicio problemă. Alexandru Mezei a adăugat că în prezent este declanşată o anchetă şi se iau declaraţii atât echipajului, cât şi comandantului cargoului. „La ora actuală, nava este părăsită de către membrii de echipaj”, a mai spus, Alexandru Mezei.Șeful IGSU, Dan Paul Iamandi a fost trimis de către Ministrul de interne, Marcel Vela pentru a supraveghea situaţia din Portul Midia şi a gestiona buna desfăşurare a acţiunilor.Secretarul de stat Raed Arafat a ajuns la Portul Midia.Alexandru Mezei, şeful Autorităţii Navale Române, a precizat mai multe aspecte legate de planul de acţiune pe care îl vor pune în aplicare la momentul în care... va fi stabilit! Prefectura Constanţa a punctat că nu are un plan concret de acţiune cu privire la cadavrele de ovine care vor rămâne în urma scufundării navei.De altfel, aflăm de la şeful ANR că există, totuşi, un plan. „Există un plan, dar nu este scris, căci nu putem oferi termene exacte. Acum este vânt şi nu se poate interveni”, ne explică Alexandru Mezei. Prioritar este, din punctul său de vedere ranfluarea navei. „Se va continua cu încercarea de a scoate animale vii. Cadavrele vor fi scoase şi duse la incinerat”, a punctat Mezei. Întrebat de cum se va putea transporta un număr aşa mare de cadavre şi unde vor fi duse, şeful ANR a punctat că „au fost identificate două incineratoare, la Tulcea şi Ialomiţa, care au o capacitate de incinerare de 40, respectiv 80 de tone în 24 de ore”. „Sunt operaţiuni grele, există interes şi bunăvoinţă din partea autorităţilor. Încercăm să lămurim cu armatorul, care dacă nu se va hotărî în 10 zile, avem asigurătorul care are toată deschiderea”, a adăugat şeful ANR. De asemenea, a mai spus că era luată, iniţial, tăierea navei pe sub apă, dar acest aspect ar fi dificil. „Ideal ar fi să scoatem nava şi apoi cadavrele. Deja accesul e greoi”, a mai spu Alexandru Mezei.Șeful ANR a spus că ideal ar fi să termine operaţiunile în câteva zile, dar sunt şanse ridicate să fie vorba de câteva luni, în funcţie de condiţiile meteorologice. De asemenea, întrebat dacă firma care a livrat ovinele a încercat să dea o mână de ajutor, răspunsul a fost evaziv, căci interesul societăţii a fost să îşi vândă marfa.Revenind la firmă, conform surselor oficiale, societatea care a livrat cele 14.600 de capete de ovine este Maria Trading SRL.Maria Trading SRL a luat fiinţă în anul 1995, având sediul social în municipiul Constanţa, pe strada Mircea cel Bătrân din Constanţa. Capitalul social al firmei este de 898.365 de lei. Asociaţi în firmă, conform Registrului Comerţului, sunt SES Holdings SAL, care are o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 31,66%, având sediul în Liban, Laoun Youssef, cu o cotă de participare de 31,66%, Saad Iskandar, cu o cotă de participare de 3%, Khalil Gerges, cu o cotă de participare de 3%, El Khalil Adib, cu o cotă de participare de 3%, El Khalil Jihad, cu o cotă de participare de 15,68% şi Ibrahim Khalil, cu o cotă de participare de 12%.Administratorii firmei sunt Saad Iskandar şi Rustom Tony, ambii cu cetăţenie libaneză. Activitatea principală a firmei este „Comerţ cu ridicata al animalelor vii”. Societatea are mai multe puncte de lucru în ţară, iar în judeţul Constanţa are următoarele: punct de sacrificare în satul Nuntaşi, comuna Istria, fermă carantină export taurine în satul Nuntaşi, comuna Istria, complex zootehnic în satul Nuntaşi, comuna Istria.În anul 2018, societatea a raportat 434 de salariaţi, la o cifră de afaceri de 219.037.140 de lei, profitul fiind de 51.207.645 lei.