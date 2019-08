Crosul Alearga cu Lupii Negri google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In seria evenimentelor prilejuite de aniversarea a 25 de ani de la infiintarea Batalionului 151 Infanterie „Razboieni”, militarii unitatii ii provoaca pe iesenii de toate varstele sa alerge alaturi de ei, avand asupra lor o ranita militara cu o greutate de 10 kg pentru baieti si de 5 kg pentru fete. Traseul ce va trebui parcurs masoara o lungime de 15 km si cuprinde o zona extraurbana a orasului Iasi, pe drumuri si poteci. Evenimentul va avea loc sambata, 31 august, la sediul Batalionului 151 Infanterie ,,Razboieni” din strada Aeroportului, numarul 2, Iasi. In intervalul orar 07.00-08.30 va avea loc primirea si echiparea concurentilor, apoi o sedinta tehnica in care vo ...