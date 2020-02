Cruduta ar fi iesit „pe plus” dupa bataie: “A meritat! Din banii astia…”

Potrivit unor surse, dupa ce si-a revenit din soc, Daniela Crudu s-a confesat apropiatilor. Fosta asistenta a lui Capatos pare ca nu ar avea regrete dupa tot acest scandal. Cruduta le-ar fi marturisit prietenelor ei ca ”manevra” prin care s-a ales cu aproximativ 70.000 de euro a fost o ”super-afacere”.

”Nu-i mare problema ca mi-am «furat-o». Din banii astia imi refac toata fata si mai trag si ceva pe «dreapta». Ma tunez si ma refac complet dupa bataie. Nu a fost in zadar”, s-ar fi confesat Cruduta unor prietene.

Mai mult decat atat, o sursa din anturajul fostei asistente TV a sustinut, sub protectia anonimatului, ca vedeta ar fi extrem de fericita, cu toate ca – dupa bataia incasata – se resimte serios.

”In timp ce o tara intreaga a fost socata de evenimentul violent in care ea a fost implicata. Daniela pare sa fie extrem de fericita acasa. Se pare ca situatia nu-i chiar asa de tragica, pe cat e prezentata. Ea se lauda ca a iesit pe plus dupa tot acest episod violent si e chiar bucuroasa de faptul ca s-a ales cu o suma frumusica”, ne-a dezvaluit o persoana din anturajul Crudutei.

Manevra de 70.000 de euro!

Conflictul dintre Daniela Crudu si iubitul croat, Seco Dubravko, a debutat dupa ce afaceristul ar fi facut o descoperire socanta. Mai exact, iubitul Crudutei s-ar fi trezit, peste noapte, cu un mare minus in cont. Potrivit unor surse, Cruduta ar fi „pescuit” din ”economiile” iubitului ei aproximativ 70.000 de euro.

Barbatul ar fi tunat si fulgerat in momentul in care a aflat ca iubita l-a ”executat” in mare stil. Fara sa stea pe ganduri, Seco Dubravko i-ar fi aplicat atunci o serioasa corectie fizica celebrei brunete. Asa s-ar face ca, pe langa suma frumusica, Cruduta s-ar fi ales, din pacate pentru ea, si cu o ”avarie” serioasa.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.