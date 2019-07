CSAT a emis hotararea pentru eliberarea din funcție a directorului STS. Alte decizii anunțate de Klaus Iohannis

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat că, marţi, Consiliul Suprem de Apărare al Ţării a emis hotărârea de eliberare din funcţia de director al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale (STS) a generalului Ionel Vasilca. Iohannis a cerut STS un control atent şi serios privind procedurile sale. “CSAT a emis astăzi hotărârea pentru eliberarea din funcţia de director The post CSAT a emis hotărârea pentru eliberarea din funcție a directorului STS. Alte decizii anunțate de Klaus Iohannis appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.