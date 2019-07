CSM a AMANAT decizia privind suspendarea procuroarei Maria Piturca

Maria Piturca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sectia pentru procurori in materie disciplinara a discutat astazi suspendarea din functie a Mariei Piturca, procurorul care a luat-o cu forta pe Sorina, fetita de 8 ani din Baia de Arama, pentru a o duce la familia adoptiva. Procurorul s-a prezentat astazi la sediul CSM. ZI IMPORTANTA in cazul Sorinei: Tribunalul Olt judeca solicitarea pentru interzicerea parasirii Romaniei Aceasta a impins microfoanele jurnalistilor la intrarea in sediul institutiei. CSM a decis sa amane pronuntarea unei decizii in cazul Mariei Piturca pentru maine. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. suspendarea ...