CSM a decis prelungirea delegarii lui Bogdan Licu in functia de procuror general

Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis prelungirea mandatului lui Bogdan Licu cu sase luni la sefia Parchetului General. "Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, dupa suplimentarea ordinii de zi, a hotarat prelungirea delegarii domnului procuror Dimitrie Bogdan Licu in functia de procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, incepand cu data de 27.06.2019, pana la ocuparea functiei in conditiile legii, dar nu mai mult de 6 luni", se arata in ordinea de zi solutionata postata pe site-ul CSM. Amintim ca sectia pentru procurori a CSM a decis, pe 19 aprilie, delegarea lui Bogdan Licu in functia de procuror ...