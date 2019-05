CSM Bucuresti a castigat trofeul Challenge Cup

CSM Bucuresti handbal masculin google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Echipa de handbal masculin CSM Bucuresti a castigat, in premiera, sambata, pe teren propriu, trofeul Challenge Cup, dupa ce a invins in finala competitiei formatia portugheza Madeira Andebol SAD, cu scorul de 26-20 (16-9), in mansa retur, transmite news.ro. In sezonul 2018-2019 este singurul trofeu cucerit de vreo echipa din handbalul romanesc. In tur, cele doua echipe au remizat, 22-22, astfel ca victoria de sambata aduce trofeului formatiei CSM Bucuresti. Ambele echipe s-au calificat pentru prima data intr-o finala de cupa europeana. CSM Bucuresti s-a calificat in finala Challenge Cup, dupa 26-24 si 25-20 cu HC Neva, iar Madeira Andebol SAD a avut 27-22 si 30-22 cu AEK Atena. In sem ...