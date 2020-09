CSM Bucuresti e finalista in Cupa Romaniei la handbal feminin

CSM Bucuresti s-a calificat in finala Cupei Romaniei la handbal feminin, dupa ce a intrecut-o pe SCM Gloria Buzau cu scorul de 30-16 (14-6), sambata seara, in a doua semifinala a competitiei, desfasurata in Sala Polivalenta "Ioan Kunst-Ghermanescu" din Capitala.