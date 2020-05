CSM, dupa decizia CEDO: Cerem modificarea legislatiei privind numirea si revocarea procurorilor-sefi

Sectia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) reitereaza necesitatea modificarii urgente a legislatiei romane care reglementeaza procedurile de numire si revocare in functiile inalte din cadrul Ministerului Public, in acord, de altfel, si cu recomandarile constante ale organismelor internationale, in sensul consolidarii rolului Sectiei pentru procurori din cadrul CSM.