CSM, in conflict constitutional cu Parlamentul. Sansa lui Iohannis de a salva ICCJ

CSM este in plin conflict juridic de natura constitutionala cu Parlamentul, in acceptiunea data de CCR de trei ori din octombrie pana acum. Miza este uriasa, chiar mai mare decat presedintia ICCJ. Este vorba despre puterea uriasa pe care o capata in sistem, pe persoana fizica aproape, o singura persoana. Dar si de riscul unor noi rasturnari ale deciziilor ICCJ.