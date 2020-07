CSM: Premierul Ludovic Orban a afectat independența puterii judecatorești. Care a fost declarația incriminata

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a decis, vineri, că premierul Ludovic Orban a afectat independenţa puterii judecătoreşti atunci când i-a îndemnat pe pe magistraţi „să judece cu mai multă atenţie”. Scorul a fost de 6 voturi pentru, 2 împotrivă şi 3 voturi au fost nule. Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Nicoleta […] The post CSM: Premierul Ludovic Orban a afectat independența puterii judecătorești. Care a fost declarația incriminată appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.