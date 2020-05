CSM sare in apararea lui Kovesi invocand prevederile Constituției referitoare la… economia țarii

CSM consideră, în contextul deciziei CEDO în cazul Kovesi, regretabilă încălcarea drepturilor fundamentale printr-o procedură desfășurată împotriva unui înalt magistrat din cadrul Ministerului Public, adăugând că este necesară modificare legislației privind revocările. De asemenea, CSM subliniază că interpretarea art. 135 din Constituția României vizând autoritatea ministrului justiției asupra procurorilor nu poate aduce atingere principiului independenței […] The post CSM sare în apărarea lui Kovesi invocând prevederile Constituției referitoare la… economia țării appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.