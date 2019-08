CSM, sedinta dupa cazul Caracal. Iata ce se va discuta

Csm google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Balbele serviciului 112 si cazurile de disparitii nerezolvate sunt doua din subiectele care se vor discuta in sedinta CSM. Institutia anunta ca in toamna acestui an, odata cu revenirea judecatorilor din vacanta, vor avea loc discutii pentru identificarea unor solutii. Se cere DESFIINTAREA DIICOT! Alex Cumpanasu, dezvaluiri de ultima ora "Ca urmare a apelului membrilor CSM, reprezentanti ai societatii civile, din data de 1 august 2019, la dialog constructiv si identificare de solutii pentru eficientizarea modului in care sistemul public garanteaza siguranta cetatenilor, adresat colegilor din Sectia pentru procurori, aducem la cunostinta evolutia initiativei. Exista receptivitate pentru aceasta tema, luata in ...