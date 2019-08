CSU Craiova a fost umilita pe propriul teren de catre grecii de la AEK Atena in preliminariile Europa League

CSU Craiova si AEK Athena google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); CSU Craiova a pierdut, joi, partida cu AEK Atena, cu scorul de 0-2, din turul 3 preliminar al Europa League. AEK Atena a deschis scorul in minutul 60, prin golul lui Mantalos. In minutul 85, grecii au dus scorul la 2-0, dupa ce Livaja a reusit sa bage mingea in plasa portii. In minutul 11, un gol al craiovenilor a fost anulat pentru ofsaid. La partida de la Craiova au asistat doar copii cu varsta de pana la 14 ani, ei avand acces gratuit in contextul in care clubul oltean a fost sanctionat de UEFA cu disputarea a doua jocuri pe teren propriu fara spectatori, dupa incidentele de la meciul retur cu Honved Budapesta, din Liga Europa. Un al treilea meci este cu suspendare, pentru o perioada de do ...