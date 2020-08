CT BUS. Dupa 14 ani petrecuti in atelierul de vopsitorie, Georgeta Oprea a devenit sofer de autobuz: Daca exista pasiune, nimic nu e greu“

Situația familială nu mi-a permis să fac asta până acum. Muncesc de la 16 ani ca vopsitor auto, deci am o vechime de 35 de ani. De 14 ani am intrat în familia CT BUS și tot timpul, după ce ieșeam din tură, stăteam pe lângă colegii șoferi ca să învăț de la ei, a spus Georgeta Oprea.

Am luat toate cele 3 categorii, C, D, E, toate atestatele. Am studiat toate traseele, toată organizarea, am muncit mult. Prima oară când m-am urcat la volanul autobuzului și am plecat în cursă m-am simțit în lumea mea. Este tot ceea ce mi-am dorit, a mai spus femeia.