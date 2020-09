CT BUS implementeaza un nou sistem pentru transparentizarea cheltuielilor interne

“În cadrul proiectului de implementare SAP S/4HANA la CT BUS am întâlnit cea mai entuziastăși implicată echipă din proiectele noastre în sectorul public. Am simțit o colaborare și o deschidere totale și am reușit să implementăm chiar și cele mai elaborate procese, cum ar fi cel de plată salarii șoferi și întreținerea parcului auto. Am reușit să obținem un sistem ERP personalizat pe nevoile companiei”, a menționat Razvan Gîdei, General Manager, Red Point Software Solutions, partenerul SAP care a reușit implementarea sistemului în 12 luni.