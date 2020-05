CT BUS: Trasee noi pentru transportul in comun din municipiul Constanta

CT BUS supune dezbaterii publice înființarea de noi trasee pentru transportul public în comun. Este vorba despre șapte rute care răspund nevoilor de mobilitate ale locuitorilor din Constanța. Rutele au fost gândite pe baza unui studiu realizat de specialiști ai Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare coroborat cu solicitări din partea călătorilor.Primele noi rute care vor intra în operare, respectiv traseele 13 și 14 vor fi deservite de mini- autobuze ce vor fi achiziționate în perioada imediat următoare cu fonduri alocate de Primăria Municipiului Constanța. Vorbim despre trasee care vor circula și pe străzile înguste care în acest moment nu sunt acoperite de CT BUS.- directorul CT BUS: "Noi am lansat o dezbatere anul trecut în legătură cu noile trasee și am colectat mai multe mesaje de la cetățeni. Acele mesaje, alăturate unui studiu realizat de specialiștii Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare au generat 7 trasee noi. Cele mai apropiate de implementare sunt cele care vor fi deservite de 18 mini-autobuze ce vor fi achiziționate de Primăria Municipiului Constanța în perioada imediat următoare.”Aceste noi trasee vor circula pe rutele KM 5 - SOVEJA - CARREFOUR și ZONA INDUSTRIALĂ - SAT VACANȚĂ - VIVO și acoperă zone noi din oraș ude autobuzele mari ale CT BUS nu ajung astăzi.Linia 13: KM 5 - SOVEJA - CARREFOUR: Km 5 (cap linie Auchan) - șos. Mangaliei - str. Mugurului - str. Micșunelelor - str. Pandurului - str. Liliacului - b-dul Aurel Vlaicu - str. Dezrobirii) - str. Soveja - b-dul Lăpușneanu - b-dul Aurel Vlaicu - __Bd.Tomis - Carrefour - Bd. Tomis - b-dul Aurel Vlaicu - b-dul Lăpușneanu - str. Soveja - str. Dezrobirii - b-dul Aurel Vlaicu - str. Liliacului - str. Pandurului - șos. Mangaliei - Km 5 (cap linie Auchan).Linia 14: ZONA INDUSTRIALĂ - SAT VACANȚĂ – VIVO: Zona Industrială - str. Industrială - str. Cumpenei - str. Dezrobirii - str. Eliberării - str. Ion Luca Caragiale - b-dul Lăpușneanu - str. Nicolae Iorga (Spitalul Județean) - bd. Mamaia - str. Ion Rațiu - str. Unirii - b-dul Mamaia - Campus Universitar - b-dul Aurel Vlaicu - Complex Comercial Vivo - b-dul Aurel Vlaicu - Campus Universitar - b-dul Mamaia - str. Unirii - str. Zorelelor - b-dul Mamaia - str. Ion Rațiu - str.Poporului - str. Secerisului - b-dul Lăpușneanu - str. Ion Luca Caragiale - str. Eliberării - str. Dezdrobirii - str. Cumpenei - Zona Industrială.Bogdan Niță - directorul CT BUS: "Vorbim de o mai bună acoperire pe zona Inel 2, cartierul Coiciu, zona Faleză Nord, strada Unirii, strada Nicolae Iorga, Ion Rațiu, Strada Tulcei, zone cu o densitate foarte mare care se află în schimbare și pe care trebuie să le deservim în perioada imediat următoare. Din cauza configurației străzilor, pe aceste străzi nu se poate intra cu autobuzele mari de 12 metri. Avem nevoie și de opinia dumneavoastră cu privire la aceste rute, așa că vă invităm să intrați pe www.ctbus.ro/ConsultarePublicaTraseeConstanta [1], să parcurgeți cele șapte trasee noi propuse, acolo puteți vedea și stațiile. Este foarte important pentru noi să avem și părerea dumneavoastră pentru a putea face eventuale modificări pe aceste trasee".Fiecare traseu are atașat un link pentru vizualizarea în detaliu cu ajutorul Google Maps.CT BUS vă invită de asemenea să vă exprimați părerea cu privire la redenumirea și la REDENUMIREA STAȚIILOR de îmbarcare-debarcare.Harta cu denumirile stațiilor poate fi consultată la adresa: https://www.ctbus.ro/ConsultarePublicaTraseeConstanta/ [2]Fiecare locație are atașat un link pentru vizualizarea în detaliu cu ajutorul Google Maps.Opiniile / sugestiile vor conține:1 - datele de identificare a semnatarului;2 - Propunerile:2.1. - pentru TRASEELE NOI:- numărul traseului;- denumirea traseului și propunerea;Ex: Traseul nr.13 - Km5 - Soveja - Carrefour: autobuzele să oprească și la Aqua Magic2.2. - pentru REDENUMIREA ȘI RECODIFICAREA TRASEELOR:- numărul curent din listă și propunerea;Ex: nr.crt: 10 - traseul 6V: Gară - Centru - VIVO.2.3. - pentru REDENUMIREA STAȚIILOR:- numărul curent din listă și propunerea;Ex: nr.crt: 344 - Nicolae Milescu.CT BUS așteaptă opiniile și sugestiile dumneavoastră în scris, până pe data de 8 iunie 2020, la adresa de e-mail: consultarepublica@ctbus.ro sau prin intermediul formularului ce poate fi accesat la adresa:https://www.ctbus.ro/ConsultarePublicaTraseeConstanta/ [3]