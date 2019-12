CTP a dat de pamant cu vloggerul Selly! „Cand dai 70.000 de euro pe o masina inseamna ca…”

Selly si-a botit bolidul de 70.000 de euro, dar a tratat situatia ca si cum nu s-ar fi intamplat mare lucru. Gazetarul Cristian Tudor Popescu l-a taxat ca atare pe vlogger.

„Persoanele astea care umbla cu geci de 1.500 de euro si cu masini de 70.000 de euro, cum l-am vazut pe baiatul acesta, vloggerul, a venit aici, la Digi, Selly sau Selby, era reprezentantul noii generatii, care vine cu forta, cu entuziasm, sa lichideze vechile structuri imbratranite, dinozaurii… Frumos, revolutionar!… Si-acum vaz ca prima lui grija este sa-si ia la… cat are, nu stiu, 16-17-18 ani, cred ca n-are 20 de ani, isi ia masina de 70.000 de euro, pe care, de altfel, a si ciocnit-o”, a spus CTP, la Digi24.

”Ce este rau in asta”, a fost intrebat CTP de moderator: „Pai, pentru mine este rau. Ce sa fac? Eu sunt de moda veche. Cand dai 70.000 de euro pe o masina inseamna ca ai niste probleme interioare nu simple. Sunt convins, are bani multi. Problema nu este cati bani ai, problema este decenta consumului si a achizitiilor. Asta este problema. Problema e ce faci cu banii aia, indiferent cati ai avea, multi, putini”, a punctat Cristian Tudor Popescu in emisiunea „Cap limpede”.

