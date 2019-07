CTP Cluj-Napoca anunța modificari de programe si trasee, pe perioada festivalului Untold

CTP Cluj Napoca

CTP Cluj-Napoca va opera modificări de programe şi trasee, ca urmare a restricţionării circulaţiei rutiere în zona Parcului Central, pe perioada Festivalului Untold în intervalul 29 iulie (ora 04:30) – 07 august (ora 4:30).

Astfel, pe perioada Festivalului Untold, în intervalul 29 iulie (ora 04:30) – 07 august (ora 4:30), CTP anunță următoarele modificări:

1. Circulatia tramvaielor pe linia 102 se suspenda. Tramvaiele vor fi inlocuite cu autobuze, care vor circula pe linia 101A Str. Bucium – P-ta Garii (traseu deviat in ambele sensuri din Spl. Independentei pe str. Garibaldi – P-ta 14 Iulie – Str. O. Goga – str. Dragalina – Str. Horea – P-ta Garii). Se suspenda statiile Cluj Arena, Parcul Central si G. Baritiu.

Pe linia 100 P-ta Garii – B-dul Muncii vor circula tramvaie.

2. Linia 30 de autobuze va circula deviat, dupa cum urmeaza:

Dus: Din P-ta 14 Iulie, pe Str. O. Goga – Pod Napoca – Spl. Independentei – G. Baritiu – P-ta M. Viteazul – Str. Cuza Voda – B-dul 21 Decembrie 1989.

Intors: Din B-dul 21 Dec. 1989, pe Str. Reg. Ferdinand – G. Baritiu – Spl. Independentei – Pod Napoca – Str. O.Goga – P-ta 14 Iulie.

3. Linia metropolitana M 26 va circula deviat din Spl. Independentei pe Str. Garibaldi – P-ta 14 Iulie – Str. O. Goga – Pod Napoca – Spl. Independentei – Str. G. Baritiu – Str. Horea – Str. Dragalina – Str. O. Goga – P-ta 14 Iulie – Spl. Independentei – Str. Plopilor – Cl. Floresti.

In aceasta perioada pentru liniile de autobuze 30 (ambele sensuri) si M 26 (sensul spre Horea) se infiinteaza statii suplimentare pe str. G. Baritiu, in vecinatatea Universitatii Tehnice.

4. Liniile urbane din vecinatatea Parcului Central vor fi suplimentate in perioada 01.08–04.08.2019.

5. Pe timpul noptii, in perioada 01.08–04.08.2019 (intre orele 23:00–06:00) CTP va asigura transport de noapte in regim de curse speciale, pe urmatoarele trasee:

Linia 25N autobuze: Str. Unirii – Str. Bucium ( in intervalul orar 23.00 – 01.00 )

Linia 6 de troleibuze: Str. A. Vlaicu – Str. Bucium;

Linia 25 de troleibuze: Str. Unirii – Str. Bucium;

Linia 30 de autobuze: B-dul 1 Decembrie 1918 – Str. A. Vlaicu;

Linia 46 de autobuze: Cart. Zorilor – Parcul Central;

Linia M 26 de autobuze: Floresti Cetate – Str. G. Baritiu.

In intervalul 23:00 – 04:30 frecventa pe liniile 6, 25, 30, 46 va fi de aprox. 30 minute.

Linia M 26 de autobuze Floresti Cetate – Str. G. Baritiu va circula din ora in ora. Dupa ora 04:30, cand se estimeaza terminarea spectacolelor, frecventa va fi de aprox. 10 minute. In functie de gradul de incarcare al mijloacelor de transport in comun, va fi suplimentat numarul autovehiculelor. Mijloacele de transport suplimentare de pe liniile 6 si 25 vor astepta imbarcarea calatorilor in statiile Memorandumului, Spitalul de copii si Agronomia pe ambele directii de mers (Marasti si Manastur) iar pentru linia M26 in statia Sala Sporturilor.

Pe perioada Festivalului Untold, tonetele de vanzare bilete si abonamente de pe strada Memorandumului, Motilor (Spitalul de copii) si G. Baritiu vor functiona non stop.

Titlurile de calatorie disponibile pentru cursele speciale de noapte (23:00 – 06:00) sunt:

1. Biletul de noapte, 1 calatorie, pret 5 lei, se achizitioneaza de la tonetele cu program non stop;

2. Biletul de noapte, 1 calatorie, pret 5 lei, achitat cu cardul bancar contactless in mijlocul de transport;

3. Cardul nenominal de calatorie valabil pe toate liniile: - 7 zile, pret 48,50 lei; - 3 zile, pret 29,50 lei.

Cardurile nenominale pot fi achizitionate de la tonetele de vanzare bilete si abonamente din vecinatatea Parcului Central si de la punctele deschise in cortul amplasat pe aleea principala de acces in zona Festivalului. Cardurile ofera posibiltatea efectuarii unui numar nelimitat de calatorii pe perioada de valabilitate, pe oricare din liniile urbane cat si pe cursele speciale de noapte.

