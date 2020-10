CTP, criticat in termeni duri de Robert Turcescu dupa atacul la Patriarhul Daniel: 'Mi-e sila sa-l vad pe groparul presei scrise din Romania'

Fostul jurnalist și candidatul PMP la alegerile parlamentare, Robert Turcescu, susține că îi este silă de gazetarul Cristian Tudor Popescu, care vrea să fie un „reper de moralitate”. Reacția politicianului vine după ce Popescu l-a criticat pe patriarhul Daniel, iar purtătorul de cuvânt al Bisericii a avut și el un cuvânt de spus adresat „unor pseudo-jurnaliști trăitori în bula lor de fiere”.

„Vasile Bănescu il face praf pe CTP amintindu-i de vremurile in care pupa minerii pe creștet in ziarul Adevărul! Adevarul e ca tare mi-e silă sa-l vad pe groparul presei scrise din Romania, numitul CTP, prefacindu-se reper de moralitate in chinuita lume romaneasca de azi! El care, pe vremea cind era președintele Clubului Roman de Presa, a dat verde privatizarii Rodipet care a ajuns astfel in miinile lui Hassan Awdi si de acolo praf si pulbere...”, a spus Robert Turcescu.