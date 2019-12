CTP distruge USR dupa scandalul din interiorul partidului: 'Nu avea ce sa caute la guvernare'

Conducerea USR e acuzată că își dă afară în mod abuziv oamenii care atrag atenția că nu e în regulă ceea ce se întâmplă în partid. Excluderea Olimpiei Ardelean, de la USR Ilfov, a generat un adevărat scandal în partid, al cărui lider, Dan Barna, a suferit o altă lovitură de imagine după eșecul de la alegerile prezidențiale.

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a avut un comentariu scurt de făcut, în emisiunea „Cap limpede” de la Digi24, pe tema situației din USR.

„Nu mai am decât un singur lucru de spus despre USR, pe care l-am votat în alegerile europarlamentare: Am spus astă-vară, am reproșat acestei formațiuni politice, care se autointitulează partid sau ce este ea, i-am reproșat că nu vrea să se angajeze la guvernare alături de PNL. Am greșit. E o greșeală. În modul în care se prezintă acum USR-ul, nu avea ce să caute la guvernare!”, a punctat CTP.

Olimpia Ardelean, de la USR Ilfov, a acuzat că a fost exclusă din organizație pentru o postare făcută la începutul lunii noiembrie în care amintea că Dan Barna că a știut de semnături false la inițiativa „Fără Penali”. Ea a reclamat o „execuție” la care a fost supusă, miercuri seara, de Biroul Național al partidului.

Confruntat cu această situație, liderul USR, Dan Barna, pare neînduplecat. Într-un interviu la Digi24, el a părut foarte sceptic, sâmbătă, în privința posibilității de a se reveni asupra deciziei de excludere a Olimpiei Ardelean din partid, spunând că există deja o hotărâre în acest sens a Biroului Național al formațiunii.

Dan Barna este acuzat de mai mulți colegi, printre care senatorul Mihai Goțiu, de „execuții și epurări”. Peste 500 de membri ai partidului au semnat un apel prin care solicită revenirea asupra acestei deciziei de excludere a Olimpiei Ardelean.