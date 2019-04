CTP explica de ce Dragnea l-a inlaturat pe Toader: E un mesaj. O execuție rituala

În opinia jurnalistului Cristian Tudor Popescu, retragerea sprijinului politic pentru ministrul justiției Tudorel Toader nu a fost altceva decât un mesaj pe care a vrut să îl transmită Liviu Dragnea în contextul alegerilor prezidenţiale.

Digi24:

„Ce s-a întâmplat cu Tudorel Toader acum e un mesaj din partea lui Liviu Dragnea pentru Tăriceanu în cursa prezidenţială.

Ziarul Financiar:

Mandatul lui Poroşenko, regele ciocolatei, la preşedinţie a fost marcat de un război al armatei guvernamentale cu separatişti proruşi în est, regiune unde domină ucraineni vorbitori de limbă rusă şi cu o sensibilitate pentru cultura şi tradiţia ruse şi pentru tot ce înseamnă Rusia. Războiul este unul cât se poate de serios, cu morţi, locuinţe distruse şi oameni izgoniţi de dezastru.

În primul tur al alegerilor, Poroşenko s-a clasat în spatele unui comedian, Volodymyr Zelenskiy, care a cucerit publicul cu rolul unui preşedinte în luptă cu corupţia interpretat în limba rusă. Zelenskiy este tânăr, are 41 de ani, nu are experienţă politică decât în film şi lucrează pentru un post de televiziune deţinut de Igor Kolomoiski, conducătorul unui vast imperiu de afaceri cu o valoare estimată la 2-7 mi­liarde de dolari în 2014. Acest imperiu a primit mai multe lovituri din partea guvernului lui Poroşenko, printre care naţionalizarea forţată în decembrie 2016 a băncii PrivatBank, la care oligarhul era unul dintre cei doi acţionari principali.

RFI:

Corneliu Porumboiu este un obişnuit al Festivalului de la Cannes, vine pe croazetă un pic ca la el acasă. Scurt-metrajul său „Călătorie la oraş”, realizat în 2003, anul în care îşi dă diploma la UNATC, ia premiul 2 la secţiunea Cinéfondation, cea rezervată filmelor de sfârşit de studii. Trei ani mai târziu, în 2006, regizorul din Vaslui e selecţionat la Cannes cu primul său lungmetraj „A fost sau n-a fost?” în secţiunea paralelă intitulată la Quinzaine des Réalisateurs. Porumboiu se întoarce acasă cu la Caméra d’or, recompensă atribuită tinerelor talente promiţătoare. In 2009, realizatorul revine la Cannes, în principala secţiune paralelă Un certain regard, cu pelicula „Poliţist, adjectiv” care va primi premiul juriului şi al criticii internaţionale, Fipresci. In fine, acum 4 ani, în 2015, Corneliu Porumboiu primeşte la Cannes premiul Un certain talent, din cadrul secţiunii Un certain regard, pentru filmul „Comoara”. Cu „La Gomera”, povestea unui poliţist care pleacă pe insula Gomera din Canare ca să-l ajute pe un controversat afacerist să evadeze din puşcărie, Porumboiu, la doar 43 de ani, este deci selecţionat la Cannes pentru a 5-a oară în cariera sa.