CTP: 'Membrii PSD se tem mai tare de proprii colegi de partid decat de adversarii politici'

Gazetarul Cristian Tudor Popescu nu dă nicio șansă de reformare PSD, spunând că, formațiunea este un partid nereformabil. Gazetarul a comparat PSD-ul cu Biserica, afirmând că așa cum aceasta nu s-a reformat peste secole, în interiorul ei fiind posibilă doar schisma, nici partidul nu se va reforma. CTP a afirmat că în interiorul PSD domnește frica și teama între colegii de partid, gazetarul afirmând că pesediștii se tem mai mult de proprii colegi de partid decât de adversarii politici.

Citește și: Marcel Ciolacu îl liniștește pe Ludovic Orban: Încă nu e pericol să fie demis prin moțiune

"Klaus Iohannis nu-și va schimba atitudinea în niciun fel față de PSD, indiferent de ceea ce se întâmplă la PSD acum, nu-și va schimba atitudinea față de ei, cel puțin în următorul an. Și nicinu are motive, pentru că la PSD, nimic nou. Este aceeași confuzie pe care o vedem de 30 de ani încoace. Am tot auzit expresia'PSD este un partid nereformat', este un non-sens această expresie. PSD nu se poate reforma, așa cum Biserica nu se poate reforma de-a lungul secolelor. În biserică nu este posibilă decât schismă, reformarea niciodată. Același lucru și la PSD, la PSD nu este posibilă decât schisma din când în când. Adică niște inși pleacă de-acolo, așa, ca diviziunea celulară, se desprinde o bucată care face un partiduleț pe lângă, partiduleț care va reveni, mai mult sau mai puțin integral peste o vreme, se va întoarce la PSD. Cu toți s-a întâmplat lucrul ăsta, mai recent cu Meleșcanu, care a făcut mișcarea aia, Alianța pentru România, după mecanismul pe care vi-l ziceam, a stat niște ani pe la niște partide și acum s-a întors la partidul-mamă al lui. Acum încearcă Ponta același lucru. Deci PSD nu sea va reforma în veci. Lupta pentru putere în interiorul PSD a fost întotdeauna mai puternică, violentă și crudă decât lupta PSD cu alte partide, cu adversarii politici. Ce ați văzut acum că a făcut Dăncilă, dădăcită de fosta ei șefă de campanie, care tocmai acum a votat debarcarea ei, deci ce a făcut Dăncilă fați de președintele Iohannis, acel șir de minciuniînmărmuritoare pe care le-a debitat, asta este unparfum de tei față de ceea ce se practică în interiorul PSD pentru a se ajunge și a rămâne la putere. Deci acolo trebuie să fi cu un ochi în față și cu un ochi în spate întotdeauna, pentru că nici nu știi, să știți că unora le e mai teamă de colegi, asta spunea Mitrea la un moment dat, îi spunea lui Năstase: 'Băi Adriane, mie mi-e mai frică de tine decât de Băsescu, după ce Băsescu câștigase președinția'. Ăsta este un partid tribal", a comentat gazetarul.