CTP o face praf pe jurata de la Pro TV: „Doamna Irina Rimes, sunteti o…”

Irina Rimes a fost numita ”Ambasador al Zilei Constantin Brancusi”, numai ca totul s-a transformat intr-un scandal de proportii. Printre cei care au tunut sa isi exprime punctul de vedere referitor la Irina Rimes si la pozitia in care a fost plasata s-a numarat si Cristian Tudor Popescu. Acesta a taxat-o, fara menajamente, pe vedeta.

Extrem de bucuroasa pentru a fost implicata intr-un astfel de proiect cultural, Irina Rimes a declarat ca este extrem de bucuroasa, insa nu s-a limitat numai la asta. Fascinata inca din copilarie de Coloana Infinitului, Irina Rimes mai spus si ca a ”vizitat” unele dintre lucrarile ”domnului sculptor”.

”Nu stiu daca sunt cea mai buna alegere (…) Eu sunt mai main-stream asa. De mica am stiut de Coloana Infinitului si m-a fascinat, dar nu stiam ce reprezinta, nu intelegeam aceasta abordare. Am fost la Targu Jiu, am vizitat unele dintre lucrarile domnului sculptor. Si cand am vazut Coloana Infinitului pentru prima oara am avut impresia ca ma intalnesc cu ceva care nu era din lumea mea, dar parca mereu a fost prezent in lumea mea”, a spus artista in conferinta de presa organizata la Muzeul de Arta.

Cristian Tudor Popescu si comparatia cu… ”pavianul”

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a taxat-o dur pe Irina Rimes pentru declaratia facuta.

„E, nu e nicio deosebire intre cautarea pavianului si cautarea pe Google a lui Constantin Brancusi, acum, powered by Irina Rimes, adica garantat de Irina Rimes. Eu n-am nicio problema cu doamna ca vorbeste cu accent moldovenesc. Chiar imi place. E dulce accentul asta moldovenesc (…) Dar doamna Rimes a spus „eu sunt mai mainstream” la un moment dat. Doamna Rimes, cantati frumos, dar stiti ce e aia mainstream? Din moment ce spuneti ca dvs sunteti mainstream si dup-aia vorbiti de Brancusi, ca ati fost vaduvita de informatii in legatura cu el, deci a fost ceva nisat, ceva in margine – ca mainstream asta inseamna, curent principal, nu ceva la care sa aveti acces – deci dvs sunteti mainstream si Brancusi e margine!”– a declarat Cristian Tudor Popescu pentru Digi24. „Daca doreai, de pilda, si mai multe accesari pe Google la Constantin Brancusi, de ce nu a fost numit ambasador vloggerul Selly? Pai, se rupea Google-ul, domnule!” , a mai adaugat Cristian Tudor Popescu.

