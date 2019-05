CTP o pulverizeaza pe Viorica Dancila: Daca era la summit dadea de pamant cu liderii UE citind de pe hartiuța

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu susține că premierul Viorica Dăncilă n-ar fi realizat mare lucru la summit-ul de la Sibiu, pentru că liderii UE nu s-ar fi lăsat impresionați de modul în care citește de pe foi. CTP consideră că și la eventuale întâlniri informale, Viorica Dăncilă ar fi spus cel mai des ”Yes yes, he he!”.

”Ce a ținut să transmită doamna Dăncilă - care nu a fost invitată din considerente tehnice explicate de multe ori? Ce face doamna Dăncilă? Îi transmite domnului Iohannis: Domnu', ai grijă matale acolo, să dai tare, să-i iei tare p-ăia și sa le zici de ce nu ne băgați, domn'le, în Schengen, de ce nu ridicați MCV-ul?

Dăncilă dă astfel de înțeles că dacă ar fi fost ea acolo, era altceva, dădea cu ei de pământ. Întrebarea e: cum dădea ea cu ei cu de pământ? Spunând: „He he” sau citind de pe hârtiuță: „dau cu voi de pă-mânt”?

Ce înseamnă informal? Înseamnă că stă de vorbă cu domnul Junker, cu domnul Tusk, cu doamna Merkel, cum stau eu de vorba cu domnul Hurezeanu când plecăm de aici. Într-un summit informal, nu se adoptă decizii, dar se discută într-un registru, care poate fi substanțial. Ce făcea doamna Dăncilă, în această situație informală? Yes yes, he he!

Ăsta e modul de gândire al PSD, al lui Dragnea și a lui Dăncilă: să intre tare, să zbierăm la Bruxelles că suntem independenți, că suntem mândri. Si ce fac cu asta? O să obții ceva?

Mark Rutte ( premierul Olandei n.r.) a spus sec: O să intrați în Schengen atunci când o să îndepliniți criteriile pentru statul de drept, pentru democrație și lupta anticorupție. Vă îndreptați în direcția greșită.

Câtă vreme Olanda - unde nu e ca la PSD unde zice domnul Dragnea și se face în secunda 2, acolo e cu consens, cu vot si cu consens. Câtă vreme unele țări vor spune ce a spus domnul Rutte, nu intrăm în Schengen oricât strigă doamna Dăncilă”, explică gazetarul Cristian Tudor Popescu, pentru Digi24.