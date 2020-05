CTP: Renate Weber este eroina Sputnik. Impreuna cu cine? Impreuna cu dl Dorneanu

Cristian Tudor Popescu (CTP) a declarat vineri la Digi24, după ce la sesizarea Avocatului Poporului, Renate Weber, CCR condus de Valer Dorneanu a declarat neconstituționale amenzile date pentru încălcarea ordonanțelor militare, că atât Weber cât și Dorneanu sunt „eroi” în publicația Sputnik pe care CTP a catalogat-o ca fiind portavocea Rusiei. Comentariul a fost făcut în timp ce Digi24 a difuzat o captură foto de pe site-ul Sputnik unde era o știre cu Renate Weber (foto mai jos)

„Sputnik este principala trambita propagandistica a Rusiei putiniste pentru spatiul est-european romano-moldovean. Doamna este o adevarata eroina a acestei reviste. Impreuna cu cine? Impreuna cu dl Dorneanu. Astea sunt fapte. Nu m-ati auzit pe mine cu teorii ale conspiratiei, nu-mi plac, sunt altii care le râșnesc de dimineata pana seara. Dar acestea sunt fapte. Doamna aceasta care a facut sesizarea la CCR, aceasta doamna este cea care declara urmatoarele in 2018 in calitate de europarlametantar roman:`Cu Statele Unite este o alta poveste, stiu ca sunt partenerul nostru strategic, dar nu prea inteleg ce inseamna asta. Sa dam bani in nestire pentru industria de armanent americana? Inteleg ca ne apara de rusi, dar asta se intampla pentru ca noi i-am starnit pe rusi cu instalarea scutului. Apropo, este defensiv scutul asta?' Dansa reproduce propaganda sovietica la litera in aceasta exprimare. Dl Dorneanu a fost declarat de aceeasi publicatie (Sputnik) personalitatea anului 2019 in Romania”, a declarat Cristian Tudor Popescu.

Citește și: PSD, UDMR și Pro România își unesc forțele pentru o mutare politică de proporții: creșterea cu 140% a ISR .