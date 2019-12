Cu 6 luni inainte de alegeri, Firea promite un spital faraonic. Va fi a doua cea mai mare cladire dupa Casa Poporului

Gabriela Firea sustine ca in luna martie 2020 ar urma sa inceapa, in Pipera, constructia Spitalului Metropolitan din Bucuresti. Acesta ar urma se fie a doua cea mai mare cladire din Romania, dupa Palatul Parlamentului. Cu toate astea, sustine Firea, spitalul ar urma sa se ridice in doar 3 ani, cu 400 de milioane de euro.