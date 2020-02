Cu afaceri in Romania, UniCredit concediaza 6.000 de angajati si inchide 450 de agentii, in urmatorii 4 ani, in Italia

UniCredit SpA a confirmat că intenţionează să reducă în total 6.000 de locuri de muncă în Italia în următorii patru ani, în condiţiile în care cea mai mare bancă a ţării a început luni procesul de negociere cu sindicatele în privinţa concedierilor şi a închiderii agenţiilor, transmite Reuters.

În decembrie, UniCredit a anunţat că va elimina 8.000 de locuri de muncă, în principal în Italia, Germania şi Austria, şi în paralel va închide 500 de agenţii, conform unui nou plan destinat reducerii costurilor cu un miliard de euro în Europa Occidentală până în 2023. Această restructurare va conduce la o diminuare cu 12% a efectivelor UniCredit şi cu 17% a numărului de agenţii din Europa Occidentală. Reducerile de personal se vor concentra în special pe Italia, Germania şi Austria unde efectivele UniCredit se vor reduce cu 21% prin închiderea a 25% din agenţii.

În cazul Italiei, urmau să fie concediaţi 5.500 de angajaţi şi să fie închise 450 de agenţii.

Într-o scrisoare adresată în 10 februarie sindicatelor de UniCredit, a cărei copie a fost consultată de Reuters, se arată că vor fi 5.500 de concedieri în Italia conform noului plan, şi încă 500 care urmau să fie efectuate conform precedentului plan, care se derula până în 2019. În scrisoare se confirmă şi închiderea celor 450 de agenţii.

Reprezentanţii UniCredit nu au dorit să comenteze informaţia.

Tot conform planului strategic 2020-2023, profitul net realizat de UniCredit va creşte până la cinci miliarde de euro până în 2023, de la o cifră de 4,7 miliarde de euro preconizată în 2019, iar veniturile per acţiune ar urma să crească cu 12% pe an. Planul prevede şi o creştere netă a dividendelor. În perioada 2020-2022, UniCredit va distribui 40% din profitul net acţionarilor săi (dintre care 10% via răscumpărări de acţiuni) faţă de 20% în 2016 şi 30% în 2017. În 2023, acţionarii UniCredit vor fi recompensaţi cu 50% din profitul net realizat de bancă. În total, opt miliarde de euro vor fi distribuiţi acţionarilor UniCredit între 2020 şi 2023, dintre care două miliarde euro via răscumpărări de acţiuni.

Ţintele din acest plan sunt "pragmatice şi realizabile. Ele se bazează pe un set de ipoteze macroeconomice realiste, fiind mai conservatoare decât cele pe care se bazează piaţa", a declarat directorul general de la UniCredit, Jean Pierre Mustier.

De la numirea lui Jean Pierre Mustier în fruntea UniCredit, în 2016, banca italiană a demarat un vast proces de reorganizare care a presupus eliminarea a 14.000 de locuri de muncă şi închiderea a peste 900 de agenţii dar care s-a reflectat în mod pozitiv asupra rezultatelor financiare şi solidităţii capitalului celei mai mari bănci italiene.

Grupul UniCredit este prezent în 17 ţări din lume, cu peste 8.500 de sucursale şi 147.000 de angajaţi. UniCredit este unul dintre cele mai mari grupuri bancare din Europa Centrală şi de Est, unde realizează aproximativ 16% din veniturile sale.

În România, grupul UniCredit este prezent prin UniCredit Bank, UniCredit Consumer Financing, UniCredit Leasing Corporation, UniCredit Insurance Broker, UniCredit Leasing Fleet Management şi UniCredit Services.

