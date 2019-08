Cu cat a crescut datoria externa a Romaniei

Datorie Externa google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Datoria externa totala a Romaniei a crescut cu 4,254 miliarde euro in primele 6 luni, la 103,671 miliarde euro, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR). In aceasta perioada, datoria publica a crescut cu peste 3,2 miliarde euro, la 37,982 miliarde euro, o crestere de 9,26%. In 31 decembrie 2018, datoria externa totala era de 99,417 miliarde euro, potrivit datelor BNR. Dupa 6 luni, datoria externa totala a urcat la 103,671 miliarde euro. Din total, datoria externa pe termen lung a insumat 70,361 miliarde euro la 30 iunie (67,9% din totalul datoriei externe), in crestere cu 3,5% fata de 31 decembrie 2018. Totodata, datoria externa pe termen scurt a inregistrat la 30 iunie nive ...