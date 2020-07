Cu cat a decis guvernul sa mareasca alocațiile copiilor și de cand

Guvernul a dezbătut, miercuri seară, în primă lectură, Ordonanţa de Urgență care prevede majorarea alocaţiilor copiilor, etapizat, până în vara anului 2022, când se va ajunge la dublarea lor. O primă majorare a alocaţiilor va fi la 1 septembrie anul acesta, cu 20%, se prevede în proiectul Ministerului Muncii, transmite Agerpres. Astfel, începând cu luna […] The post Cu cât a decis guvernul să mărească alocațiile copiilor și de când appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.