Cu cat s-a vandut un tablou semnat de Monet, la o licitatie de la New York 

Un tablou din seria ''Meules'' (Capite) a pictorului francez Claude Monet a fost cumparat la New York pentru suma de 110,7 milioane de dolari in cadrul unei licitatii organizate de casa Sotheby's, relateaza AFP si dpa. Este vorba despre un record inregistrat de o lucrare a artistului francez impresionist. Pretul include comisioane si taxe. Tabloul face parte dintr-o serie pictata de Monet in timpul iernii 1890-1891 in casa sa din Giverny, Normandia. O alta lucrare din aceasta serie a fost vanduta in noiembrie 2016 de casa Christie's din New York pentru suma de 81,4 milioane de dolari. 66 de MILIOANE de dolari pentru o opera de-a lui Van Gogh Ca si cealalta, tabloul adjudecat mart ...