Cu ce cojoace si haine de blana ne imbracam toamna asta?

Toamna are frumusetile ei pe care le admiri neincetat si mai ales doresti sa fotografiezi minunata natura, imbracata in nuante argintii. La tot pasul frunzele multicolore iti cuceresc privirea si parca te invit sa te alaturi lor. In acest fel, ai parte si de o sedinta foto intr-un cadru minunat. Daca tot am discutat de natura si poze, gandul ne duce si la ce tip de imbracaminte porti pentru o sesiune cat mai reusita. Incepand cu luna octombrie deja incepi sa te gandesti la reinnoirea garderobei ...