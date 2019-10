Cu ce conditie se intoarce sotia lui Ilie Nastase in vila din Primaverii

Ioana Simion, partenera de viata a fostului jucator de tenis Ilie Nastase, se intoarce in vila pe care acesta o detine in cartierul Primaverii. Insa face acest lucru cu o conditie, relateaza click.ro.

De mai bine de o luna Ioana Simion, in varsta de 43 de ani, a parasit domiciliul conjugal din Primaverii. Pentru ca nu se mai simtea deloc bine in vila in care statea cu Ilie Nastase, in varsta de 73 de ani, bruneta si-a inchiriat un apartament cu doua camere in zona Pipera. Zilele trecute, insa, cei doi s-au intalnit si Ioana Simion i-a pus o conditie lui Ilie Nastase: i-a cerut sa o lase sa schimbe mobilierul si sa renoveze casa din Primaverii, iar apoi sa faca o sfestanie pentru a alunga energiile negative, noteaza click.ro.

”O schimbare e intotdeauna binevenita. Da, am vizitat manastirile din Moldova, l-am dus pe Ilie sa isi linisteasca sufletul. El tot timpul imi spune: ”Mai, femeie, pana la tine nu am fost deloc la manastiri!”. Si am observat chiar si o schimbare la el. E mai linistit, ceea ce conteaza foarte mult. Incerc sa schimb ceva si prin casa, vreau sa fac totul dupa gustul meu. Renovam putin, schimbam mobilierul in dormitor si in living”, a explicat Ioana Simion pentru sursa citata.

“Ioana face bine ce face, ea a hotarat sa faca aceasta schimbare si sunt de acord cu ea”, a declarat Ilie Nastase.

