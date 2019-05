Cu ce le innebuneste Bogdan Mocanu de la Puterea Dragostei pe fete

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Bogdan Mocanu este unul dintre cei mai apreciati baieti de la Puterea Dragostei. Iata cum le cucereste pe femei. Bogdan a ajuns sa fie cel mai disputat concurent de la Puterea Dragostei, dupa ce Roxana refuza sa-l lase sa o cunoasca pe Ana Maria, fata de care Mocanu este interesat in prezent. Pe langa cele doua, Bogdan Mocanu mai vorbeste prin mesaje si cu o concurenta de la Puterea Dragostei din Grecia, Regina. In afara de calitatile fizice care nu pot fi contestate, Bogdan Mocanu este un baiat extrem de educat si inteligent. Cu un aspect de baiat rau, dar cu un suflet mare si o inteligenta peste medie, reuseste astfel sa le atraga pe fetele din jurul sau. In timpul liber merge de concursuri de fitness, unde a strans deja numero ...